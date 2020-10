Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass die Ware bereits am 29. September, um 11:29 Uhr, am vereinbarten Ablageort an der Wohnadresse im Orchideenweg abgeliefert und abgelegt wurde. Es besteht nun der Verdacht, dass eine bisher unbekannte Person den Laptop vom Ablageort entwendet hat.

Hinweise hierzu an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410.