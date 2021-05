Am Lindenbrunnen fuhr ein 83-Jähriger mit seinem E-Bike auf die Bundesstraße ein und wollte in Richtung Partenstein abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen Motorradfahrer, welcher aus Partenstein kam und in Richtung Lohr fuhr. Der Motorradfahrer prallte mit voller Wucht gegen das Vorderrad des E-Bikes und kam anschließend zu Fall. Er schlitterte an der Böschungsmauer entlang und erlitt glücklicherweise keine lebendbedrohliche Verletzungen. Auch der 83-jährige E-Bike-Fahrer hatte Glück im Unglück. Er stürzte auf die Straße und erlitt ebenfalls keine schweren Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße etwa 2 Stunden beidseitig gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die freiwillige Feuerwehr Partenstein und die Bergwacht Frammersbach unterstützen den Einsatz tatkräftig.

Einsatzkräfte angegriffen

Frammersbach. Am Samstagabend wurden die Polizeibeamten nach Frammersbach in die Orber Straße gerufen. Dort soll sich eine Frau seltsam auf der Straße verhalten. Als die Beamten ankamen und die Frau ansprachen, griff diese die Polizisten sofort an und musste mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht werden. Hierbei wurden die Polizisten von der Frau noch zusätzlich beleidigt. Anschließend wurde die offensichtlich alkoholisierte Frau ins Klinikum Lohr zur Blutentnahme gebracht. Während der Blutentnahme bespuckte sie den behandelnden Arzt. Danach wurde sie ins Bezirkskrankenhaus Lohr untergebracht. Durch den Einsatz wurden drei Polizisten leicht verletzt.

mkl/Polizei Lohr