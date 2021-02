Parkplatzrempler in Arnstein

An einem von einer 73-jährigen Autofahrerin gelenkten Wagen entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 1500.- Euro, bei dem Auto eines 60-jährigen Autofahrers entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3500.- Euro.

Zusammenstoß im Kreisverkehr in Retzbach

Retzbach, Lkr. Main-Spessart. Ein 65-jähriger Autofahrer übersah am Dienstag gegen 13:25 Uhr von der Mainbrücke aus Zellingen kommend, beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortseingang Retzbach, einen dort fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro entstand.

Auffahrunfall in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. An der Einmündung der Bodelschwinghstr. in die Würzburger Str. kam es am Dienstag gegen 16:05 zu einem Auffahrunfall. Dort übersah der 49-jährige Fahrer eines Linienbusses den vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Pkw einer 28-jährigen Frau und fuhr auf deren Pkw auf. Die Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt