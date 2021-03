Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrer stieß mit einem weißen Fiat frontal gegen einen dort geparkten VW. Nach dem Zusammenstoßstoß fuhr der unbekannte Fahrer sofort rückwärts, wendete und setzte seine Flucht in Richtung der Würzburger Straße fort. An dem geparkten VW entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Geparkten Wagen angefahren

Kleinostheim. Am Freitagmittag um 14 Uhr kam es in der Schillerstraße gegenüber der Postfiliale zu einer Beschädigung eines geparkten blauen BMW. An diesem wurde der hintere linke Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Als Verursacher wird ein schwarzer Porsche genannt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

Polizei Aschaffenburg/mm