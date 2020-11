Parfumdiebe in Erlenbach

Am 20.11.20, gegen 15:30 Uhr, wurde durch das Personal eines Drogeriemarktes im Seeweg festgestellt, dass dort mehrere hochwertige Parfum-Flaschen durch drei unbekannte Täter (eine Frau, zwei Männer) entwendet wurden. Bevor die Täter angesprochen werden konnten, flüchteten sie in einem weißen Auto mit ausländischer Zulassung. Beim Auto handelt es sich wohl um einen weißen BMW, der auffällig „aufgemotzt“ war.

Joint geraucht und per Haftbefehl gesucht

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Am 20.11.20, gegen 16:00 Uhr, konnte am Bahnhof Elsenfeld ein junger Mann durch eine Streife der Polizei Obernburg festgestellt, der umherlief und einen Joint rauchte. Der Mann war weiter wegen eines Haftbefehls gesucht, der wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetzes erlassen wurde. Der Betroffene wurde in die Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg eingeliefert, wo er voraussichtlich die nächsten fünf Monate verbringen muss.

Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz

Klingenberg und Sulzbach, Lkr. Miltenberg Am Nachmittag des 20.11.20 wurde sowohl in Sulzbach in der Bahnhofstraße, als auch in Klingenberg in der Hauptstraße, jeweils ein junger Mann festgestellt, der gerade einen Joint rauchte. In der Folge wurden bei den Männern bei Wohnungsdurchsuchungen jeweils mehrere Gramm Marihuana, insgesamt ca. 30 Gramm, aufgefunden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg