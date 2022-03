Parfum im Wert von etwa 400 Euro in Gemünden geklaut

Laut Verkaufspersonal hat sich zur Tatzeit ein Mann für mehrere Minuten in der Parfumabteilung aufgehalten. Beim Verlassen des Geschäftes löste der Diebstahlalarm aus. Eine Nachschau in seiner mitgeführten Tasche verlief negativ, so dass zunächst von einem Fehlalarm ausgegangen wurde.

Der unbekannte Mann verließ anschließend das Geschäft und stieg auf den Beifahrersitz eines weißen Mercedes mit AB-Kennzeichen. Das Auto, gesteuert von einer Frau, fuhr in unbekannte Richtung weg.

Bei einer kurz darauf durchgeführten Sichtung der Überwachungsaufnahmen durch das Personal wurde festgestellt, dass ein unbekannter Täter im Geschäft insgesamt sieben Herrenparfum-Tester entwendet und in der Innenseite seines Mantels versteckt hatte.

Gegen 18.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass der vermeintliche Dieb erneut im Drogeriemarkt aufgeschlagen sei. Auf Ansprache durch Mitarbeiter flüchtete er zu Fuß in Richtung Frankfurter Straße.

Sein Auto mit der Ehefrau am Steuer stand unterdessen auf einem Parkplatz in der Weißensteinstraße. Da bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs sind Kosmetika im Wert von circa 2.500 Euro aufgefunden worden, ist durch die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet worden. Auch hier wurde weiteres Parfüm aufgefunden.

Wildunfall

Gemünden. Am Dienstag gegen 6.20 Uhr ist eine 32-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Wolfsmünster in Richtung Schönau entlang gefahren. In einer langgezogenen Linkskurve erfasste sie ein querendes Reh, welches auf die Fahrbahn sprang. Die Autofahrerin erfasste das Tier. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Papierabfall in Tonne verbrannt

Mittelsinn. Am Dienstagmittag gegen 15.30 Uhr hat ein 58-jähriger Mann auf einem Firmengelände an den „Auwiesen" in einer Großraum-Mülltonne seinen angefallenen Papierabfall verbrannt.

Da dies nicht zulässig ist, erhält er eine Anzeige nach dem Abfallgesetz.