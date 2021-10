Papiertonne in Kahl abgebrannt: Polizei sucht Hinweise auf Brandstifter

Die Feuerwehr Kahl war zur Brandbekämpfung vor Ort. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Alzenau-Hörstein. Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von etwa 15.30 Uhr bis 16 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen in der Hauptstraße an einem geparkten BMW hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Stein aufgewirbelt: Heckscheibe bricht

Kahl-Emmerichshofen. Ein 46-jähriger Radfahrer schleuderte am Donnerstagabend, einen kleinen Stein im Bereich des Parkplatzes Emmerichshofen auf. Dieser prallte so unglücklich gegen die Heckscheibe eines geparkten Pkws, dass diese zu Bruch ging. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Polizei Alzenau/mm