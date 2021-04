Panzergranate in Zellingen gefunden

Wer das Geschoss dort offenbar wissentlich ablegte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Geschoss wurde schließlich durch den Kampfmittelräumdienst abtransportiert. Aus dem hier gegebenen Anlass wird erneut darauf hingewiesen, dass von besagten Sprengmitteln und Geschossen weiterhin größte Gefahr ausgeht. Bereits ein Anheben bzw. Umlagern dieser Altlasten, kann zu einer Detonation führen. Bei einem entsprechenden Fund sollte man die Stelle bei Bedarf markieren, auf Abstand gehen und die Polizei verständigen.

In Gegenverkehr abgekommen

Karlstadt. Am Freitag um 14:45 Uhr, kam es zu einem Beinahe-Zusammenstoß zweier Pkws auf der B27. Der 24-jährige Unfallverursacher war mit seinem Mercedes, von Eußenheim kommend, in Richtung Karlstadt unterwegs. Er war kurzzeitig abgelenkt, wobei er dabei in den Gegenverkehr abkam und fast mit einem dort befindlichen Mazda kollidierte. Dessen Fahrer konnte noch nach rechts in den Graben ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Auch der Unfallverursacher kam im weiteren Verlauf in den Graben ab. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. An beiden Fahrzeugen, sowie an einen neben dem Graben verlaufenden Zaun, entstand geringer Sachschaden.

Fahrradweg verschandelt

Karlstadt. In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde der Fahrradweg von Laudenbach in Richtung Himmelstadt von bisher Unbekannten mit Sprühfarbe bemalt/beschriftet. Der Täter beklagte schriftlich den Zustand des Weges und markierte für ihn erkennbare Mängel. Inwieweit durch die atypische Beschwerde des Verfassers nun ein anderweitiger Schaden entstanden ist, wird durch die Stadt Karlstadt geprüft.

Gefährliches Überholmanöver

Karlstadt. Bereits am Donnerstag um 16:30 Uhr, kam es zu einem waghalsigen Überholmanöver durch den Fahrer eines silbernen Mercedes-Geländewagens. Dieser überholte auf der B27 zwischen Karlstadt und Retzbach, trotz des dortigen Kurvenverlaufs und bei Gegenverkehr, mehrere Fahrzeuge. Sowohl auf seiner Fahrspur, als auch im Gegenverkehr, mussten die anderen Fahrzeugführer ausweichen bzw. teils bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Das Kennzeichen des Flüchtigen ist bekannt und den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Karlstadt in Verbindung zu setzten - Rufnummer: 09353/9741-30.

Anruf von falschen Polizeibeamten

Karlstadt. Am Freitag um ca. 12:00 Uhr erhielt ein 73-jähriger Mann einen Anruf durch angebliche Polizeibeamte. Anfänglich meldete sich eine junge Frau, welche sich als seine Tochter ausgab und behauptete, sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Daraufhin übernahm eine männliche Person die Gesprächsführung und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Im weiteren Gespräch forderte dieser eine Kaution von 25.000 Euro für die zu erwartende Strafe der Tochter. Als das potenzielle Opfer nicht darauf einging, wurde das Gespräch durch die Täter beendet. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt.

