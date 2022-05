Paketzusteller in Lohr von Hund gebissen

Ein 32-jähriger Paketzusteller zeigte nachträglich an, dass er am Donnerstagnachmittag bei der Zustellung eines Paketes in der Rombergstraße in Lohr, von einem Hund gebissen worden sei. Als er das Paket auf die Terrasse vor die Haustür stellen wollte, sei der Hund aus der Tür gerannt gekommen und habe ihn in den Oberschenkel gebissen. Dadurch habe er eine Bisswunde am linken Oberschenkel erlitten. Gegen die Hundehalterin erstattete er Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Spiegelberührung im Gegenverkehr - Fahrer leicht verletzt



Partenstein (Landkreis Main-Spessart). Am Sonntagnachmittag kam es zwischen Lohr a. Main und Partenstein zu einer Außenspiegelberührung zweier sich entgegenkommenden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Insasse eines offenen Cabriolets durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 2500 Euro.

Hebelspuren an Balkontür in Lohr

Lohr (Landkreis Main-Spessart). Am Sonntagmorgen stellte ein Bewohner der Muschelgasse in Lohr an seiner Balkontür Hebelspuren fest. Hierbei handelt es sich um eher unauffällige Einkerbungen am Türrahmen. Ein Zugang zur Wohnung gelang nicht. Eine genaue Tatzeit konnte leider nicht genannt werden.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise hinsichtlich verdächtige Beobachtungen unter Tel. 09352/87410

Quelle: Polizei Lohr/lesa