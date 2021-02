Den 26-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz

Bürgstadt. Drei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden am Dienstag kurz vor 19.00 Uhr bei einer Kontrolle am Mühlgraben angetroffen. Alle stammen aus verschiedenen Haushalten, was mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz geahndet wird.