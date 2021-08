Pakete auf Lieferauto in Elsenfeld gestohlen

Der Postbote konnte aus der Ferne beobachten, wie ein Unbekannter Mann, dunkel gekleidet, ca. 40 Jahre alt, ein Paket aus dem unverschlossenen Fahrzeug entwendete und sich dann mit einem silberfarbenen Mercedes, MIL-Kennzeichen, mit schwarzem Dach beschleunigt über die Bildstraße und Rhönstraße „aus dem Staub" machte.

Lieferfahrzeug beschädigt Dachrinne

Elsenfeld, Hauptstraße Beim Rangieren hat der Fahrer eines Lkw an einem Anwesen in der Hauptstraße die Dachrinne an einem Geschäftshaus beschädigt. Passanten konnten beobachten, wie der Fahrer des Lkw zunächst Ware auslieferte und dann mit seinem Lkw rangierte. Hierbei blieb er, ohne es zu bemerken, an der Dachrinne hängen und setzte seine Tour fort. Auf Grund der Hinweise der Zeugen und konnte die verantwortliche Halterfirma das Liefer-Lkw ermittelt werden.

Der von dem Fahrer angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0