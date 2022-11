Paketdienstfahrer vom eigenen Fahrzeug überrollt und tödlich verletzt

Am Montagnachmittag um kurz nach 14.30 Uhr war der Fahrer mit Auslieferungen in der Johann-Fath-Straße beschäftigt. Vermutlich war sein Lieferfahrzeug nicht richtig gesichert, sodass es sich in Bewegung setzte und ihn überrollte. Anwohner fanden den Mann unter dem Fahrzeug eingeklemmt, woraufhin ein Großangebot an Rettungskräften anrückte. Die Feuerwehr befreite den Eingeklemmten. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.



Ralf Hettler

