Paket-Lieferfahrzeug prallt in Brückengeländer - Fahrerin verletzt

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 36-jährige Paketzustellerin die Bundesstraße B 276 von Partenstein her kommend in Richtung Lohr am Main. Kurz nach dem Ortseingang Lohr kam sie, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und prallte in das dortige Brückengeländer. Ihr Kastenwagen blieb danach totalbeschädigt mitten auf der Fahrbahn stehen. Der Verkehr staute sich dadurch für ca. 15 Minuten in beide Richtungen auf. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug zunächst von der Fahrbahn entfernen und im Bankett abstellen, so dass der Verkehr wieder reibungslos laufen konnte. Die Fahrzeugführerin wurde wegen eines Verdachts auf Prellungen des Bauchraumes ins Lohrer Krankenhaus gebracht.

Am Kastenwagen sowie an dem Brückengeländer und dem angrenzenden Gehweg entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Obwohl der Fahrzeughalter bereits zeitnah ein Abschleppunternehmen beauftragte, konnte der Kastenwagen erst am Folgetag entfernt werden.

dc/Meldung der Polzei Lohr