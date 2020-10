Paket im Treppenhaus abgestellt - iPhone rausgeklaut - Fall in Kleinheubach

Das Mobiltelefon war postalisch der GES vom Verkäufer zugestellt und das Paket, in dem sich das Mobiltelefon befand, vom Zusteller im Treppenhaus des Anwesens abgestellt worden, ohne die Empfängerin persönlich anzutreffen. Im Nachgang konnte die Geschädigte das leere Paket, in dem sich das Mobiltelefon befand, in einer blauen Mülltonne im Hof ihres Wohnanwesens auffinden. Bei Anzeigenaufnahme konnten keine Hinweise auf einen Täter erlangt werden.

Fahrraddiebstahl in Miltenberg

Miltenberg. Am Samstag, in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr, stellte der Geschädigte sein Mountainbike, der Marke Cube, (weiß/blau), in der Hauptstraße, in einem Fahrradständer zwischen der Bäckerei „Hench“ und der Klosterkirche unverschlossen ab. Als er gegen 23.15 Uhr zu seinem Mountainbike zurückkam und nach Hause fahren wollte, war dieses verschwunden und offensichtlich durch einen Unbekannten entwendet worden. Den Beuteschaden beziffert der Geschädigte auf rund 150 Euro.

Betäubungsmittelverstoß in Collenberg

Collenberg. Am Samstag , gegen 23.15 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miltenberg, in Collenberg, in der Josef-Schmitt-Straße (Durchgangsstraße), einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Hier trat eine 19-jährige junge Frau, die mit einem ebenfalls 19-jährigen jungen Mann unterwegs war, einen angerauchten Joint neben sich auf dem asphaltierten Boden aus. Dies konnte von der Streifenbesatzung beobachtet werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle und Überprüfung des angerauchten Gegenstandes, konnte festgestellt werden, dass es sich um Marihuana handelt. Die junge Dame erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Miltenberg

Mitenberg. Im Zeitraum, zwischen dem 1.10.2020 und 12.10.2020, wurde in Miltenberg, Am Engelplatz, ein Bushaltestellenschild durch einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden am Verkehrsschild wird auf rund . 200 Euro geschätzt. Der Vorfall wurde der Polizeiinspektion Miltenberg erst am 15.10.2020 bekannt gegeben. Im Nachgang werden nun Zeugen des Verkehrsunfalls gesucht.

