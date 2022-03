Elsenfeld: Wer hat das Paket aus dem Hausflur entwendet?

Das Paket war am Freitag um 10 Uhr in die Elbinger Straße 6 geliefert und die Empfängerin persönlich darüber informiert worden, dass es im Hausflur steht. Als diese das Paket 30 Minuten später in die Wohnung holen wollte, war es verschwunden.

Drei Verstöße mit Betäubungsmitteln

Obernburg. In der Nacht zum Sonntag wurde eine Streife auf einen jungen Mann durch sein seltsames Verhalten aufmerksam. Er war auf einem Flurbereinigungsweg unterwegs und warf beim Erblicken der Polizei eine Tüte weg. Die Beamten fanden darin einen Joint, einen Crusher und Marihuana. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Klingenberg. Ebenfalls eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz handelte sich in Klingenberg ein 21jähriger ein. Zunächst hatten sich Bürger am späten Samstagabend über eine Ruhestörung aus dem Rosengarten beschwert. Bei der Überprüfung des vermeintlichen Verursachers fanden sich in seinem Rucksack ein Crusher und Marihuana.

Großwallstadt. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag erkannten die Polizeibeamten einen jungen Mann, der amtsbekannt und der Drogenszene zuzuordnen war. Auch bei ihm wurde Marihuana aufgefunden und er wurde angezeigt.

Drei Feuerwehreinsätze am Samstag

Wörth. Das Verbrennen eines Apfelbaumes zog am Samstag einen Feuerwehreinsatz nach sich. Nach einer Mitteilung über eine dicke Rauchsäule aus dem Bereich des Vielbrunner Wegs machte sich zunächst eine Streifenbesatzung auf die Suche. Sie stieß um 13.05 Uhr dann auf eine unbeaufsichtigte Feuerstelle zwischen der B 469 und dem dortigen Waldgebiet. Es war zu erkennen, dass ein zersägter Apfelbaum verbrannt wurde. Aufgrund der Trockenheit und der geltenden Gefahrenstufe musste die alarmierte Feuerwehr das Feuer löschen. Die Verantwortliche konnte anschließend zu Hause angetroffen werden. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Leidersbach. Bereits eine halbe Stunde später wurde wiederum eine Feuerwehr alarmiert. Auf der Terrasse eines Hauses in der Hauptstraße schlugen aus einem Grill hohe Flammen. Es stellte sich heraus, dass dort unbeabsichtigt Fett in Brand geraten war. Das konnte allerdings ohne Löscheinsatz kontrolliert abgebrannt werden, ohne Schaden anzurichten.

Leidersbach. Um 18 Uhr musste dann die Feuerwehr Leidersbach erneut zu einem Einsatz ausrücken. Von einem Anwohner war in der Verlängerung der Straße Am Krummerich ein Brand am Waldrand bemerkt worden. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen, ehe er sich weiter im Wald ausbreitete. Die Brandursache konnte nicht geklärt werden.

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Obernburg. Bei einer Verkehrskontrolle fiel Polizeibeamten ein längst ungültig gewordener Führerschein auf. Sie hatten am späten Samstagabend die Fahrerin eines Mitsubishi angehalten. Diese legte einen spanischen Führerschein vor. Wie sich zeigte, war der Führerschein vor einigen Jahren aufgrund der Vorlage eines philippinischen Führerscheins in Spanien prüfungsfrei umgeschrieben worden. Da die Inhaberin seit einigen Jahren in Deutschland wohnt, war der Führerschein nicht mehr gültig. Sie durfte ihre Fahrt nicht mehr selbst fortsetzen.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Erlenbach. Bei einer Verkehrskontrolle fiel ein Autofahrer durch Alkoholgeruch auf. Er war von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht in der Mechenharder Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Der Vortest zeigte einen Atemalkoholwert von 0,38 mg/l. Da der Fahrer nicht genug Atemvolumen für den beweissicheren Alkomaten hatte, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Unfall mit verlorenem Betonkübel

Obernburg. Einen Unfall mit einem verlorenen Betonkübel zeigte eine Autofahrerin am Samstag bei der Obernburger Polizei an. Sie war am Freitagnachmittag auf der B 469 auf Höhe Obernburg in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Von dem Anhänger an einem Pkw, der vor ihr gefahren war, fiel ein ungesicherter Betonkübel auf die Fahrbahn. Der Kübel verursachte an ihrem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Obwohl die Fahrerin durch Hupen und Lichtzeichen auf den Unfall aufmerksam machte, fuhr der Gespannfahrer unbeirrt weiter. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte er allerdings ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

mkl/Polizei Obernburg