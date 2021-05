Pärchen versucht durch Fahrerwechsel auf B469 bei Stockstadt die Polizei zu täuschen

Der Transporterfahrer fuhr von der A3 auf die B469 in südliche Richtung und dort wurde das Fahrzeug dann immer und immer langsamer, bis es schließlich kurz zum Stillstand kam und dann wieder weiter fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle war das seltsame Fahrverhalten schnell geklärt: Auf dem Fahrersitz saß nun eine Frau. Im Gegensatz zu ihrem Begleiter hat sie nämlich einen Führerschein.

Dass die Beamten zuvor den Mann am Steuer gesehen hatten und die auffällige und gefährliche Fahrweise während des „Turnens" im Fahrerbereich durchaus nicht unentdeckt bleibt, war den beiden Mittezwanzigjährigen wohl nicht in den Sinn

gekommen. Nun erwartet sie beide eine Anzeige. Da der Transporter tatsächlich über 20% überladen war, mussten sie erst ausladen, bevor die Frau weiterfahren durfte.

Gestohlenen Kleintransporter sichergestellt: Großwallstadt, B469

Ein sehr gutes Auge bewiesen Fahnder der Verkehrspolizei gestern Nachmittag als ein vermeintlich litauischer Kleintransporter in ihr Visier geriet. Die Kennzeichen unterschieden sich optisch leicht von der normalerweise typischen Prägeart Litauens. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass diese Buchstaben- und Zahlenkombination auf einen VW zugelassen ist. Die weitere sehr aufwändige Kontrolle des Kleintransporters brachte durch Expertenwissen weitere Hinweise zu Tage, aus denen geschlossen werden konnte, dass der Kleintransporter nicht aus Litauen sondern aus Italien stammt, wo er gestohlen wurde. Anschließend wurden offenbar Dokumente verfälscht und alles für den Kleintransporter so passend ausgefüllt, dass bei einer normalen Kontrolle durchaus der Eindruck hätte erweckt werden können, dass der Kleintransporter in Litauen ordentlich zugelassen ist.

Schiffsführer mit gesundheitlichen Problemen verursacht Unfall in Schleuse: Aschaffenburg

Gestern Abend, gegen 19 Uhr teilte der Schleusenwärter mit, dass ein Güterschiff bei der Ausfahrt aus dem Schleusenbereich so schlecht gesteuert wurde, dass es mit der seitlichen Mauer der Schleusenanlage kollidierte. Dabei entstanden deutliche Beschädigungen am Bauwerk. Der Schiffsführer konnte eine Schleuse weiter in Fahrtrichtung Miltenberg durch Beamte der

Wasserschutzpolizei kontrolliert werden. Er hatte anscheinend starke gesundheitliche Probleme und deshalb den Unfall verursacht und anschließend nicht gemeldet. Offenbar ist er mit sich und seinem Schiff ziemlich überfordert. Ermittlungen ergaben, dass er beinahe täglich gefährliche Fahrsituationen herbeiführt und in den letzten Monaten mehrere Unfälle

in ganz Deutschland verursacht hat. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat deshalb nach Rücksprache mit den Beamten und der Besatzung ein Weiterfahrverbot für den 59-jährigen Mann ausgesprochen. Nun wird angestrebt, dass er sich zunächst in ärztliche Behandlung begeben muss und anschließend wird geprüft, ob er überhaupt in der Lage ist, ein Schiff sicher zu führen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

