Paar in einem brennendem Auto im Main-Kizig-Kreis gefunden

Hintergrund: Hilfsangebote in der Region

o Alzenau: Die Psychiatrische Institutsambulanz in der Wasserloser Stra- ße 25 a (Tel. 06023 9473330)o Miltenberg: Die Psychiatrische Institutsambulanz in der Breitendieler Straße 30/32 (Tel. 09371 660960)o Lohr: Das Krankenhaus fur Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosoma- tische Medizin in der Straße Am Sommerberg (Tel. 09352 503 - 0)o Aschaffenburg: Die Klinik fur Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter am Klinikum in der Straße Am Hasenkopf (Tel. 06021 323801). (ves)