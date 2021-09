Paar geht nach Streit auf Pollizeibeamte los

Laut Polizei hat ein Mann seine Lebensgefährtin geschlagen. Nachdem die beiden durch eine Streife getrennt wurden, richtete sich die Aggressivität plötzlich gegen die eingesetzten Beamten. Die beiden gingen dann gemeinsam gegen die Polizeibeamten in Form von Stößen und Schlägen vor und beleidigten die eingesetzten Beamten. Beide waren erheblich alkoholisiert und mussten in Gewahrsam genommen werden. Es wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten blieben unverletzt.

Aschaffenburg : Unter Drogeneinfluss mit Fahrrad unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend in der Aschaffenburger Strietwaldstraße wurde ein 40-Jähriger Mann auf seinem Rad angetroffen, der bereits beim Anhaltevorgang große Gleichgewichtsprobleme aufwies. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde bekannt, dass er vor Fahrtantritt verschiedene Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Im Anschluss wurde der Herr in Gewahrsam genommen bis der Drogenrausch abgebaut war.

Mainaschaff: Auf B8 Auto gestreift und geflohen

Auf der B8 hat ein Unbekannter am Dienstag gegen 16.10 Uhr mit seinem Auto einen anderen Wagen in der Baustelle gestreift und ist geflohen. Laut Polizei fuhr der Geschädigte von Mainaschaff kommend auf die B8 in Fahrtrichtung Kleinostheim auf. Aufgrund der Baustelle stoppte der Verkehr und er Stand auf der rechten Spur. Der Unfallverursacher näherte sich mit einem weißen Opel Corsa von hinten und wechselte von der rechten auf die linke Spur. Hierbei streifte er den vor ihm stehenden Smart. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Das Verursacherfahrzeug weist vermutlich einen Unfallschaden an der Front der Beifahrerseite auf.

Mainaschaff: Scheinwerfer aus Auto ausgebaut - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag, 27.09. auf Dienstag, 28.09. wurden durch einen bislang unbekannten Täter an einem in der Mainaschaffer Mainparkstraße abgestellten BMW beide Frontscheinwerfer ausgebaut.

Großostheim: Fahrrad entwendet

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03 Uhr hat ein Dieb im Großostheimer Bartholomäusweg ein Fahrrad gestohlen. Dieses war mit einen Faltschloss angeschlossen, welches durch den noch unbekannten Dieb aufgebrochen wurde.

Zeugen, die zu oben genannten Vorgängen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/kick