Orientierungslose Fahrt in Gemünden endet mit hohem Sachschaden

Hierbei habe er zwei Verkehrszeichen umgefahren und ist über eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei wurde sein Pkw erheblich beschädigt. Der Mann hielt auf dem Parkplatz der Möbel-Berta an und stieg aus. Eine Frau hat ihn angesprochen und wollte, dass er stehen bleibt. Der Mann setzte sich wieder in sein Auto und fuhr weiter. Letztendlich blieb er kurz danach in der Würzburger Str. stehen, da das Auto nicht mehr fahrbereit war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 73-jährige Autofahrer anfangs leicht orientierungslos war, was sich aber schnell besserte. Nachdem der 73-jährige Mann eine Farbkopie seines Führerscheines vorzeigte, wurde bekannt, dass er keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.

Der Mann wurde zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, da er über Hüftschmerzen klagte. Dort wurde auch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt, da er diverse Medikamente nehmen muss.

Am Pkw des Mannes, Leihwagen, entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. An den Verkehrszeichen entstand ca. 800 Euro Schaden.

Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Straftatbestände ermittelt. Ebenso wurden Ermittlungen gegen das Autohaus eingeleitet, da sie dem 73-jährigen Mann einen Leihwagen zur Verfügung gestellt hatten, obwohl dieser keinen Führerschein besitzt.

Burgsinn. Am 12.09.2021 um 05.45 Uhr fuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem Pkw von Burgsinn in Richtung Fellen. Hierbei erfasste sie ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht, am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Leitplanke gestriffen

Gemünden. Am Freitag um 14.00 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw von Wernfeld in Richtung Karlstadt. Nach dem Schützenhaus geriet sie mit ihrer rechten Fahrzeugseite an die dortige Leitplanke. Am Pkw wurde die rechte Seite ihres Pkw verkratzt. Ob an der Leitplanke ein Schaden entstanden ist, muss von der Straßenmeisterei überprüft werden.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Karsbach. Am Freitag um 17.30 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Pkw rückwärts aus seinem Grundstück auf die Hauptstraße heraus. Er übersah hierbei einen Linienbus und touchierte diesen an dessen Beleuchtung hinten rechts. Am Bus entstand ein Schaden von ca. 500 Euro, am Pkw von ca. 300 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Obersinn. Am Freitag teilte ein 48-jähriger Hausbesitzer aus Obersinn mit, dass in der vorausgegangenen Nacht an seiner Garage/Carport in der Ringstraße mit orangener Farbe ein Herz mit der Inschrift „Marlene" und „Hannes" an die Wand gesprüht wurde. Das Graffiti hat eine Größe von ca. 160 cm x 220 cm.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann wird gebeten, sich unter der Nummer 09351/9741-0 an die Polizei Gemünden zu wenden.

Betriebsunfall

Gemünden. Am Freitag um 14.30 Uhr hantierte ein 21-jähriger Mann in einem Betrieb im Hofweg mit Altglasscheiben. Hierbei rutschte ihm eine Glasscheibe aus der Hand und fiel ihm auf sein rechtes Bein. Hierdurch erlitt er erhebliche Schnittverletzungen. Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Zündelei durch Kinder

Rieneck. Am Samstag wurde um 20.10 Uhr eine Rauchentwicklung an einem Schotterweg, oberhalb des Schneckenweges, in Rieneck mitgeteilt. Es konnte festgestellt werden, dass neben dem Weg Gras und kleinere Holzspreisel entzündet wurden. Durch die FFW Rieneck konnte der kleine Brand gelöscht werden.

Der oder die Verursacher dürften vermutlich spielende Kinder gewesen sein. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 entgegen.

Ein Schaden ist nicht entstanden.

Vermisstenfall

Gemünden. Ein glückliches Ende nahm am Samstag eine Vermisstensuche in Gemünden. Eine auswärtige Familie machte eine Wanderung in der Sauruh. Um 13.00 Uhr meldete eine 39-jährige Frau ihre 72-jährige Schwiegermutter als vermisst, nachdem sie bereits nach der Schwiegermutter gesucht hatten. Sie wurde letztmals gegen 11.50 Uhr gesehen. Noch während die Suchmaßnahmen begonnen, meldete ein Bürger aus Schönau, dass bei ihm die vermisste 72-jährige Frau aufgelaufen sei.

Unfall mit Verletzten

Gemünden. Am Freitag um 23.55 Uhr meldeten zwei Radfahrer, dass sie im Wernweg in Gemünden sahen, wie ein Mann mit einem dreirädrigen Fahrrad, mit Elektromotor, soeben rückwärts eine Böschung hinunter fuhr und vom Fahrrad stürzte. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurden die Kopfplatzwunde und Abschürfungen des 68-jährigen Mannes vor Ort versorgt. Eine weitere ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Nachdem festgestellt wurde, dass der 68-jährige Mann fast 1,4 Promille hatte, wurde dieser zur Blutentnahme zur Polizei verbracht. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte er in die Obhut seines Sohnes übergeben werden, der sich auch um die Abholung des Fahrrades kümmerte.

Gegen den 68-jährigen Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Illegal mit zwei Pferden campiert

Am Freitag um 20.30 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Forstamtes, dass in der Nähe der Hochstraße (Schotterstraße in Richtung Bad Brückenau) ein Mann campiert, der zwei Pferde dabei hat. Es konnte ein 55-jähriger Mann aus dem Hochtaunuskreis angetroffen werden, welcher seine 2 Pferde auf eine eingezäunte Koppel gelassen hatte.

Gegen den 55-jährigen Mann wird nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten ermittelt.

vd/Polizei Gemünden