Orangefarbenes Pedelec in Wertheim gestohlen

Wie die Polizei mitteilt, war das hochpreisige Zweirad der Marke Hercules war zum Tatzeitpunkt im Treppenhaus eines Hochhauses in der Straße "Am Reinhardshof" abgestellt. Wer kann Angaben zum Tathergang, zum Täter oder zum Verbleib des Pedelec machen? Hinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 093421 91890.

Zeugen eines Unfalls in Bad Mergentheim gesucht

Bad Mergentheim. Eine 61-Jährige meldete dem Polizeirevier nachträglich einen Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Am Montag, gegen 12 Uhr, befuhr die Frau mit ihrem Audi die Zaisenmühlstraße in Bad Mergentheim in Richtung Parkhaus. Sie hielt dann am rechten Fahrbahnrand an, um ein entgegenkommenden LKW vorbeifahren zu lassen. Ein hinter dem Audi fahrender VW-Passat-Lenker hielt ebenfalls an. Der Fahrer des Lastwagenfahrer zeigte mit Lichthupe an, dass die beiden Autofahrer vorbeifahren sollen.

Der hinter der Frau stehende Wagen fuhr daraufhin an und blieb beim Vorbeifahren an dem Audi hängen. Ohne sich um dem entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weiter.

Am Dienstag meldete sich schließlich der mutmaßliche Unfallbeteiligte und Fahrer des VW Passat bei der Polizei. Um den genauen Unfallhergang zu klären bittet die Polizei in Bad Mergentheim Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn