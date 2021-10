Opferstock in Großostheimer Kirche aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Freitag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 16 Uhr die Kirche St. Peter und Paul am Großostheimer Marktplatz. Vermutlich mittels eines Bolzenschneiders zwickte er zwei Schlösser auf und öffnete den Stock.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/8570 zu melden

Aschaffenburg. Während einer Kontrolle eines 16-jährigen Jugendlichen in der Schillerstraße, stellte sich heraus, dass er seinen mitgeführten E-Scooter ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hatte. Der Scooter wurde sichergestellt.

Mit Hilfe aufmerksamer Zeugen Unfallflucht ermittelt?

Aschaffenburg. Am Freitag gegen 18.50 Uhr befuhr der Fahrer eines Fiat Ducato die Pfarrgasse in Richtung Schloßgasse und touchierte hierbei den am rechten Fahrbahnrad geparkten Pkw Porsche Cayenne. An dem Porsche wurde die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Trotz des hohen Sachschadens setzte der Unfallverursacher seinen Weg fort, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Einige Zeugen wurden auf den Verkehrsunfall aufmerksam und notierten sich das Kennzeichen. Der Fahrer des Fiats konnte damit noch am Abend ermittelt werden.

Im Kreisverkehr Vorfahrt missachtet

Aschaffenburg. Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Fiat den Kreisverkehr der Elisenstraße vom Bahnhof kommend. Zeitgleich wollte der Fahrer eines Pkw Mercedes ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren und übersah hierbei den Vorfahrtsberechtigten. Der Mercedes wurde hierbei im Frontbereich so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Unfallschaden beider Fahrzeuge wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Katalysatoren entwendet

Kleinostheim. In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurden an einem Fahrzeugabstellplatz in der Straße „An der Pfingstweide" von neun verschiedenen Fahrzeugen die Katalysatoren entwendet. Der oder die bislang unbekannte(n) Täter verschaffte sich Zutritt zu dem Grundstück, in dem er einen Zaun aufschnitt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3500 Euro geschätzt.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/8570 zu melden

Mofafahrerin durch Sturz verletzt

Großostheim-Pflaumheim. Am Freitagvormittag, gegen 11.45 Uhr befuhr eine 15-jährige Jugendliche mit ihrem Mofa-Roller den Radweg von Wenigumstadt in Richtung Pflaumheim. Aufgrund des regennassen und mit Laub bedeckten Asphalts geriet die Fahrerin ins Rutschen und stürzte. Sie wurde mit dem Verdacht diverser Prellungen durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr Großostheim abgebunden werden.

Polizei Aschaffenburg/mm