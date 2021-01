Opferstock in Alzenauer St. Justinus-Kirche geknackt

Zwei Verkehrszeichen in Alzenau gerammt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Wasserloser Straße entstand am Montagmorgen ein Schaden von rund 3.000 Euro. Gegen 8.15 Uhr war ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer an einem Fußgängerüberweg zu weit nach rechts gekommen. Er überfuhr dabei zwei Verkehrszeichen. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt.

Farbschmierereien in Kahl

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitag und Montag beschmierte ein Unbekannter im Bereich des Campingplatzes die Eingangstür einer Lagerhalle und zwei Verkehrszeichen mit schwarzer Farbe. Der Schaden summiert sich auf 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau