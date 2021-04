Opel weicht Autokolonne aus - Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 30 jährige Opel-Fahrerin die Löherstraße in Fahrtrichtung Darmstädter Straße. Zu dieser Zeit kam ihr eine Fahrzeugkolonne entgegen, weshalb sich die Frau dazu entschied, nach rechts auf den Fahrradschutzstreifen auszuweichen und dort anzuhalten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer ebenfalls die Löherstraße und bemerkte den Opel offensichtlich zu spät, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

dc/Meldung der Polizei Aschaffenburg