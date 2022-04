Opel überschlägt sich auf der A3: Fahrer hat Glück im Unglück

Gegen 7.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Bessenbach, Waldaschaff und Hösbach zu einem PKW-Überschlag auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt alarmiert. Ein 59-jähriger Opelfahrer, der auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs war, war mit seinem Wagen kurz vor dem Parkplatz bei Sailauf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ins Bankett geraten. Das Auto überschlug sich, bevor es auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Glück im Unglück hatte der Fahrer: Er wurde vom Rettungsdienst durchgecheckt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert, blieb jedoch nach ersten Erkenntnissen weitgehend unverletzt. Anders erging es seinem Fahrzeug. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es konnte von der Feuerwehr auf den nahegelegenen Parkplatz geschoben werden. Der Verkehr konnte nach einer dreiviertel Stunde wieder ungehindert fließen. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. rah