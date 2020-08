Opel stößt bei Karlstadt mit Reh zusammen

Gehörig erschrocken ist eine 52-jährige Opel-Fahrerin am Montagmorgen gegen 05:50 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Auf der Gefällstrecke am Riementhaler Berg kreuzte ein Reh von rechts die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Anschließend sprang das Tier weiter in das angrenzende Dickicht. An dem Opel entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Der verständigte Jagdpächter konnte das tote Reh bei einer Nachsuche auffinden.