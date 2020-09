Opel rutscht bei Kleinwallstadt aus der Kurve - Drei Verletzte

Gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 19 jähriger Opel-Fahrer die St2309 von Sulzbach a. Main in Richtung Kleinwallstadt. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt, welche alle verletzt wurden. Eine Mitfahrerin wurde auf Grund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand ein Totalschaden und ein Leitpfosten wurde beschädigt. Die Feuerwehr regelte vor Ort den Verkehr und reinigte die Fahrbahn.

Vorfahrt nicht beachtet - Unfall in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg Am 22.09.20, gegen 11:40 Uhr, missachtete eine 36 jährige Seat-Fahrerin die Vorfahrt einer 40 jährigen Mercedes-Fahrerin an der Kreuzung Wallstraße / Mittlere Torstraße. Beide Fahrzeuge wurden an der Front beschädigt, waren aber weiterhin fahrbereit.

Fahrraddiebstahl in Erlenbach

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg Am 22.09.20, von 16:15 Uhr bis 17:40 Uhr, wurden im Hof eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Bahnstraße zwei Fahrräder durch einen unbekannten Täter entwendet. Bei den Rädern handelte es sich um ein MTB und ein Cityrad.

Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg Am 22.09.20, gegen 08:25 Uhr, touchierte eine 58 jährige Ford-Fahrerin beim Einparken auf der Waisenhausstraße einen dort abgestellten Anhänger. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Beschädigungen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg