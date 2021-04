Opel rollt gegen Hauswand in Alzenau

Den Schaden am Wagen schätzt die Polizei auf 2.000 Euro und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Hauswand blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Skodafahrer erfasst Reh bei Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag gegen 10:40 Uhr erfasste ein 37-jähriger Skoda-Fahrer auf der Staatsstraße 3202 bei Alzenau ein Reh. Fazit: Reh tot und ca. 3.000 Euro Sachschaden am Pkw.

Beim Rangieren Hauswand beschädigt

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Ein 20-jähriger Lkw-Fahrer rangierte am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Johann-Fath-Straße in Mömbris. Hierbei übersah er mit seinem Gespann die dortige Hauswand und touchierte diese. Durch den Zusammenstoß wurden die Hauswand sowie ein Regenfallrohr beschädigt, der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 2.000 Euro.

Tür in Alzenau eingetreten

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag gegen 16:35 Uhr gerieten zwei Personen in der Wilmundsheimer Straße in Alzenau in einen heftigen Streit. In dessen Verlauf trat ein 50-jähriger Mann eine Zimmertüre ein, wodurch ein Schaden von insgesamt 150 Euro entstand. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau