Opel prallt gegen Mazda - Zwei Verletzte bei Unfall in Niedernberg

Kurz nach 13.30 Uhr war ein 43-jähriger Mazda-Fahrer von Niedernberg kommend auf der MIL38 in Richtung Aschaffenburg unterwegs. An der Zufahrt zu einem Feldweg wollte er vermutlich wenden und übersah dabei einen ebenfalls in Richtung Aschaffenburg fahrenden Opel. Der Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in die Seite des Mazda, welcher daraufhin im Grünstreifen landete. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl der Mazda-Fahrer sowie auch ein 6-jähriger Junge im Opel leicht verletzt. Sie mussten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein acht Monate altes Mädchen, welches ebenfalls im Opel saß, wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Kinderklinik in Aschaffenburg eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden summiert sich auf über 10.000 Euro. Die Feuerwehren aus Niedernberg und Großostheim waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Die Kreisstraße musste bis zur Bergung der Unfallfahrzeug für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler