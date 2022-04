Opel nach Unfall bei Niedernberg nur noch Schrottwert

Kurz nach 18 Uhr war ein 21-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Miltenberg unterwegs. In Höhe von Niedernberg kam der junge Mann aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel prallte in die Leitplanke und kam nach gut 100 Metern zum Stehen.

Glück hatte der Fahrer, er blieb unverletzt. An seinem Wagen wurde beim Anprall an die Leitplanke das rechte Vorderrad herausgerissen. Das Auto hat vermutlich nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Niedernberg war im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Zur Bergung des Unfallautos musste die Richtungsfahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Ansonsten konnte der Verkehr einspurig vorbeifließen.

Ralf Hettler