Opel nach Unfall auf der B469 nur noch Schrottwert

Kurz nach 16 Uhr war die 21-jährige Fahrerin des Autos in Fahrtrichtung Miltenberg unterwegs. Auf der Brücke über die A3 wollte sie den Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen links neben ihr fahrenden Lastwagen. Sie prallte in dessen Seite, kam danach nach rechts, stieß dort in die Außenleitplanke und drehte sich um 180 Grad.

Nach ersten Erkenntnissen blieb die junge Frau unverletzt. Sie wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens betreut. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Dieses musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Stockstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Bis zur Bergung des Fahrzeuges stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Ralf Hettler