Opel landet auf A3-Auffahrt bei Stockstadt in Leitplanke

Kurz vor 18.30 Uhr wollte der 57-Jährige von der B469 aus Richtung Mainhausen kommend auf die A3 in Richtung Würzburg auffahren.

Opel landet in Leitplanke

Im Auffahrtsbereich kam er nach links ab und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Opel querte am Schwerlastparkplatz die Nebenfahrbahn, prallte in die Fahrbahnbegrenzung zur Hauptfahrbahn und landete schließlich in der Außenleitplanke. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich vorbildlich um den 57-Jährigen und sicherten die Unfallstelle ab. Der Mann wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden und kam augenscheinlich unverletzt davon.

Feuerwehr Stockstadt im Einsatz

Die Feuerwehr Stockstadt war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Die Nebenfahrbahn war für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.