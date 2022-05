Opel kollidiert in Rothenbuch mit Hirschkuh

Auf der Bundesstraße 26 bei Rothenbuch kam es am Donnerstag um kurz nach Mitternacht zu einer Kollision zwischen einem Opel Combi und einer ausgewachsenen Hirschkuh, welche die Fahrbahn überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst und die 61-jährige Fahrzeugführerin am Unterarm leicht verletzt. Eine Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Das Tier hingegen erlag am Unfallort seinen Verletzungen.

Fahrrad aus Garage in Nilkheim geklaut

Ein unbekannter Dieb hat in der Zeit von Dienstagabend, 20:00 Uhr bis Mittwochmorgen, 07:20 Uhr, ein hochwertiges Fahrrad aus einer Garage im Kastanienweg gestohlen. Der Täter muss dabei über ein verschlossenes Hoftor geklettert sein. Die Garage selbst war jedoch unverschlossen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Herrenrad der Marke Cube in der Farbe Silber. Der Beutewert wird mit fast 4.000 Euro beziffert.

E-Scooter-Diebstahl im Bereich des Hauptbahnhofes in Aschaffenburg

Aus einer öffentlichen Tiefgarage im Bereich des Dämmer Tor wurde im Verlauf des Mittwochabends, zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr, ein E-Scooter entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug war dort mit einem massiven Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert. Der unbekannte Dieb knackte das Schloss und nahm das Fahrzeug im Wert von circa 500 Euro mit.

Täterhinweise zu einem der zuvor genannten Fälle nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen

stru/Polizei Aschaffenburg