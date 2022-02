Opel in Alzenau angefahren

Ein 51-jähriger Mann hatte den Opel dort um kurz nach 11 Uhr abgestellt. Als er um 11.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er einen Schaden im Heckbereich (1.000 Euro) feststellen.

Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Ein 70-jähriger Mann erledigte am Montagmorgen gegen 11.30 Uhr seine Einkäufe in einem Supermarkt in der Brentanostraße. Als er an der Kasse bezahlen wollte, musste er allerdings feststellen, dass ihm seine komplette Geldbörse gestohlen worden war.

Katalysatoren abgeflext

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen schlugen unbekannte Katalysatoren-Diebe im Industriegebiet Alzenau Süd A zu. Sie schnitten zunächst einen Doppelstabzaun auf und gelangten so auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt. Dort flexten sie von einem BMW und einem VW die Katalysatoren ab. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Quelle: Polizei Alzenau/ lady