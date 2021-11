Opel-Fahrerin überfährt Verkehrszeichen

Am Samstag gegen 17.20 Uhr fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Wagen vom Parkplatz eines Geschäftes in der Würzburger Straße los. Da sie vergaß, ihre Beleuchtung einzuschalten, wurde sie von mehreren Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht. Die Autofahrerin war daher kurz unaufmerksam und überfuhr ein Verkehrszeichen, welches sich unter ihrem Fahrzeug verkeilte.

Der Schaden am Pkw Opel wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Außenspiegel in Gräfendorf gestohlen

Gräfendorf-Michelau, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen parkte ein 57-jähriger Mann seinen Daimler-Sprinter auf dem Parkplatz einer Gaststätte „An der Saale". Als er wegfahren wollte bemerkte er, dass der „Tote-Winkel-Spiegel" des rechten Außenspiegels entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfälle im Raum Gemünden

Gemünden-Schaippach, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Montag, gegen 03:50 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2303, kurz vor dem Ortseingang Schaippach, zu einem Wildunfall, bei dem ein Reh vom Pkw Opel eines 37-jährigen Mannes erfasst wurde. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Gemünden -Aschenroth, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend gegen 20:55 Uhr fuhr eine 37-jährige Autofahrerin von Aschenroth kommend in Fahrtrichtung Seifriedsburg, als kurz nach dem Ortsschild ein Reh die Fahrbahn querte. Die Fahrerin erfasste das Wild, welches jedoch flüchtete. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt.

Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, im Zeitraum von 09:30 bis 14:30 Uhr, parkte eine 20-jährige Autofahrerin ihren Pkw BMW ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Als sie vom Parkplatz wegfahren wollte, bemerkte sie einen Schaden an der Beifahrertüre. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden