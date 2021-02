Opel-Fahrer übersieht Motorrad: 18-Jähriger schwer verletzt

Gegen 9:45 Uhr war der junge Mann mit seinem Suzuki-Motorrad auf der Schillerstraße in Richtung Ebertbrücke unterwegs. Zeitgleich ist ein 37-Jähriger mit seinem Opel in die gleiche Richtung gefahren. Als der Autofahrer verbotswidrig in Höhe eines Teegut-Marktes über eine Sperrfläche wenden wollte, übersah er vermultich den Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Biker. Der Opel prallte noch in das Heck eines Kleintransporters. Der 18-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Klinikum eingeliefert werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

sob/rah