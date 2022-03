Opel-Fahrer übersieht Fahrradfahrerin in Aschaffenburg

Ein Opel befuhr die Lindenallee vom Kreisverkehr kommend in Richtung Deschstraße. Als der 31-jährige Fahrzeugführer nach links in die Deschstraße abbog, übersah er die entgegenkommende, bevorrechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, wodurch die Radlerin zu Boden stürzte. Ihr Fahrrad wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes auf die Windschutzscheibe des Pkw geworfen. Die 28-Jährige verletzte sich leicht an den Beinen sowie am Kopf. Sie wurde von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrrad wurde geringfügig beschädigt. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Sein Pkw wurde im dreistelligen Bereich beschädigt. Die Frontscheibe war geborsten und der Kotflügel vorne rechts wies Kratzer auf und war eingedellt.

Einbruch in zwei Obernauer Firmen - Polizei sucht Zeugen

Obernau. Im Zeitraum von Donnerstag, 20:15 Uhr bis Freitag, 07:15 Uhr brach ein unbekannter Täter in eine Firma in der Ruchelnheimstraße ein. Der Unbekannte hebelte mit massiver Gewalt insgesamt vier Türen auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand hinterließ der Täter mehrere tausend Euro Sachschaden. Was die unbekannte Person in dem Gebäude wollte, ist noch ungeklärt.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass in die benachbarte Firma ebenfalls eingebrochen wurde. Hier kletterte der Täter über eine Feuerleiter bis zu einem Fenster im Obergeschoss und hebelte es auf. So gelangte er in ein Büro, wo er sich einen PC sowie eine geringe Menge Bargeld aus einer Geldkassette zu Eigen machte.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Österreicher Kolonie. Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag, gegen 20 Uhr Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Elsässer Straße. . Hierbei brach der Unbekannte die Kellertür auf, sodass das Schloss sowie der Rahmen beschädigt wurden. Im Inneren angelangt, nahm der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand keine Beute an sich. Er hinterließ jedoch einen Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

VW angefahren und geflüchtet

Großostheim. An der Bachgauhalle wurde ein Pkw/VW von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Das Fahrzeug stand dort am Dienstag, zwischen 18:50 und 21:10 Uhr, geparkt und weist nun Kratzer und Dellen an der Fahrertür auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Unbekannter touchiert einen Honda und begeht Unfallflucht

Goldbach. Am Donnerstag wurde in der Aschaffstraße ein Pkw/Honda angefahren. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme. Der Honda, der gegen 11:30 Uhr für eine halbe Stunde abgestellt wurde, weist nun einen Lackschaden links an der Frontstoßstange auf. Dem Eigentümer entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg