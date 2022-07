Der Fahrer eines Audi Q 3 musste eine Vollbremsung einleiten und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Opelfahrer und der von ihm überholte Sattelzug fuhren weiter in Richtung Altfeld. Eine hinter dem Opel Adam fahrende Fahrerin eines Opel Astra hielt an und sagte, dass der Adamfahrer sehr schnell unterwegs war. Von ihr ist weiter nichts bekannt.

Zeugen des Vorfalles werden dringend gebeten, sich mit der PI Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen: 09391 9841-0

Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein 81-jähriger Mann wollte am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 11.00 Uhr mit seinem Pkw von der Echterstraße in die Baumhofstraße einfahren und übersah dabei den Kleintransporter eines 52-Jährigen der die vorfahrtsberechtigte Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw des Unfallverursachers stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrzeuginsassen verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt ca. 8000 Euro.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Wildunfall

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Ein 59-jähriger Autofahrer erfasste am Donnerstag um 23.00 Uhr auf zwischen Gössenheim und Wernfeld ein Reh. Dieses lief nach dem Unfall auf ein Feld davon. Der zuständige Jagdpächter suchte dann das verletzte Reh. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

Unfall beim Ausfahren aus dem Hof

Aura i.Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag um 09.00 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann mit einem Traktor rückwärts aus seinem Hof auf die Straße. Hierbei bemerkte er nicht, dass eine 73-jährige Frau mit ihrem Pkw an der Einfahrt vorbei fuhr und streifte deren Beifahrerseite. Verletzt wurde niemand, am Pkw entstand ein Schaden von ca. 5000.- Euro. Der Traktor hatte keinen Schaden.

Einkaufswagen gegen Auto

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Ein 46-jähriger Mann parkte am Donnerstag in der Zeit von 08.00 bis 08.25 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz. In dieser Zeit muss ein Einkaufswagen gegen die linke Fahrzeugseite seines amerikanischen Pickup gestoßen sein. Hierdurch ist ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro entstanden.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 entgegen.

Meldungen der Polizei Gemünden

Fußgängerin beim Ausparken angefahren

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag um 12:10 Uhr wollte eine 34-jährige Golffahrerin am Schweinemarkt rückwärts ausparken. Hierbei übersah sie die 68-jährige Fußgängerin, die sie leicht mit dem Heck erfasste. Hierbei wurde die Fußgängerin leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Meldung der Polizei Karlstadt