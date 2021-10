Opel-Faher auf A3 nahe Marktheidenfeld unter Drogeneinfluss unterwegs

Im Rahmen der Fahrzeugdurchsuchung wurden im Gepäck des 41-Jährigen außerdem 10 Gramm Kokain sowie 0,7 Gramm Crack aufgefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete darüber hinaus die Durchsuchung der Wohnung des Autofahrers in Nordrhein-Westfalen an, die dankenswerter Weise von einer dortigen Polizeidienststelle durchgeführt wurde. Diese Durchsuchung verlief negativ.

Bei der weiteren Überprüfung der Person wurde zudem ermittelt, dass diese in Deutschland keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf.

Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der Herr entlassen, seine Fahrzeugschlüssel wurden einer fahrberechtigten Person übergeben.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hösbach, A 3 Ri. Würzburg. Ins Visier einer Streife der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg geriet am Dienstag gegen 10:00 Uhr der Fahrer eines Mercedes, als dieser den linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg, trotz mehrfach ausgeschilderter Sperrung, befuhr. Bei der nachfolgenden Kontrolle händigte der marokkanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Deutschland den Beamten einen spanischen Führerschein aus. Bei dem spanischen Führerschein handelt es sich um eine prüfungsfreie Umschreibung aus Marokko, die bei einer Wohnsitznahme in Deutschland ihre Gültigkeit verliert. Somit darf der 43-Jährige in Deutschland keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen.

Die Weiterfahrt wurde ihm daher untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Sprinter mit gefälschter Zulassung

Weibersbrunn, A 3 Ri. Würzburg. Am Mittwoch gegen 02:40 Uhr wurde ein Sprinter mit ungarischen Kennzeichen im Rahmen der Schleierfahndung kontrolliert. Als der rumänische Kraftfahrer die mitgeführten Dokumente aushändigte, fiel den Kontrollkräften schnell auf, dass es sich bei den angebrachten ungarischen Händlerkennzeichen sowie dem vorgelegten Fahrtenbuch und der Versicherungsbescheinigung um Totalfälschungen handelte.

Die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Sprinter eine aktuelle Zulassung besteht. Die echten, deutschen Kennzeichen lagen sogar im Fußraum des Fahrzeugs. Eine eingehende Überprüfung ergab keine Beanstandung der deutschen Zulassung, sodass die Weiterfahrt mit den „echten" Kennzeichen nach Abschluss der Maßnahmen gestattet wurde. Warum der 29-Jährige für seine geplante Fahrt nach Rumänien die gefälschten Kennzeichen trotz ordentlicher Zulassung angebracht hatte, blieb schleierhaft.