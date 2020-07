Omnibus streift Auto auf der A3 bei Goldbach

Am Sonntagvormittag, gegen 11:45 Uhr, kam es auf der A3 bei Goldbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Auto. Der 47-jährige Busfahrer lenkte seinen Omnibus von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er das Auto eines 56-jährigen, so dass es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kam. Der Gesamtsachschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Geplatzter Reifen verursacht Verkehrsunfall

Bischbrunn. In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 2:15 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Lasterfahrer mit seinem Lkw die A 3 in Richtung Würzburg. Höhe Bischbrunn platzte ein Reifen des Lkw. Die Reifenstücke verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn. Ein 54-jähriger Autofahrer konnte den Reifenstücken nicht mehr ausweichen und überfuhr diese mit seinem Auto. Am Lkw sowie am Auto entstand Sachschaden von jeweils ca. 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Richtiges Verhalten nach einer Panne verhindert Schlimmeres

Aschaffenburg. Am Montag, in den frühen Morgenstunden gegen 3:30 Uhr, musste ein 35-jähriger Autofahrer seinen Wagen, aufgrund einer Panne, auf dem Seitenstreifen der A 3 bei Aschaffenburg abstellen. In weiser Voraussicht hielt er sich, bis zum Eintreffen eines Pannendienstes, hinter der dortigen Leitplanke auf. Dies verhinderte Schlimmeres, da ein 37-jähriger Lasterfahrer den Pannen-Pkw übersah und diesen seitlich schrammte. Hierdurch entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 9000 Euro. Verletzt wurde somit niemand.

