Omnibus in Kreuzwertheim durch Luftgewehr beschädigt

Das Fahrzeug stand auf dem Wohnmobil-Parkplatz in der Fährgasse, als vermutlich ein Schuss aus einem Luftgewehr eine Seitenscheibe durchschlug. Dabei stand vermutlich der unbekannte Täter auf einer nur wenige Meter entfernten und frei zugänglichen Anhöhe.

Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienlichen Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Marktheidenfeld. Mit 1,48 Promille war am Mittwochmorgen ein 56-jähriger Sattelzugfahrer unterwegs. Nachdem ein Sattelzug, der in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 8 von Altfeld kommend in Richtung Marktheidenfeld unterwegs war, der Polizei gemeldet wurde, konnte dieser kurz nach 07:30 Uhr im Stadtgebiet einer Kontrolle unterzogen werden. Nach Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests wurde die Weiterfahrt unterbunden, das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und der Führerschein sichergestellt. Der Mann durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie einer ärztlichen Blutentnahme die Dienststelle wieder verlassen. Eine Anzeige folgt.