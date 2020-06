Oldtimer kommt bei Boxbrunn von der Fahrbahn ab

Ein 57-jähriger fuhr am Montag gegen 20.00 Uhr mit seinem Oldtimer „DAX“ (Rechtslenker) von Boxbrunn in Richtung Amorbach. Im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve brach das Fahrzeugheck seines Oltimers nach rechts aus. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und der Wagen schleuderte quer über die Fahrbahn zum linken Fahrbahnrand. Der Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000,- Euro.

Riedern : Motorrad kommt von der Straße ab

Ein 57-jähriger fuhr am Montag gegen 12.50 Uhr mit seinem Motorrad mit vier weiteren Motorrädern von Riedern in Richtung Eichenbühl. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Suzuki und fuhr geradeaus weiter in den Grünstreifen. Danach gelangte er wieder auf die Fahrbahn, stürzte und kam auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen zum Liegen. Der Mann war ansprechbar und wurde mit dem Hubschrauber in das Klinikum nach Würzburg geflogen. Er erlitt diverse Verletzungen, Rippen- und Schlüsselbeinbruch, sowie eine zusammengefallene Lunge. Der Sachschaden an dem Motorrad beläuft sich auf etwa 4000,- EUR.

Illegal Müllentsorgung bei Kleinheubach

Ein Unbekannter hat seine Mikrowelle und seinen Kühlschrank in der Zeit von Samstag auf Sonntag illegal entsorgt. Er stellte die Geräte einfach auf einen Flurbereinigungsweg zwischen Kleinheubach und Rüdenau Nähe der Kreisstraße.

Vorsätzliche Sachbeschädigung an BMW in Collenberg

In Collenberg wurde in der Zeit von Freitag auf Sonntag ein ordnungsgemäß parkender weißer BMW beschädigt. Ein unbekannter Täter hat mit einem spitzen Gegenstand die rechte Autoseite zerkratzt. Der Schaden liegt bei etwa 2000,- Euro.

stru/Polizei Miltenberg