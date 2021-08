Ohrfeige wegen Beziehungsstreit in Marktheidenfeld

Mit einer handfesten Ohrfeige auf die Wange einer 33-Jährigen reagierte eine 10 Jahre ältere Frau im Streit um einen Mann. Die beiden Frauen waren aneinandergeraten, weil die Ältere noch Kontakte zu ihrem Ex-Mann pflegt, was der jüngeren Frau offenbar aber sehr missfällt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft Würzburg wird sich mit dem Fall beschäftigen müssen, der sich am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr in der Altstadt ereignete.

Mofa in Marktheidenfeld geklaut

Von einem Anwesen in der Straße "Am Klöffing" wurde am Donnerstag, zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr, ein Mofa der Marke Hercules, Farbe blau/silber, entwendet. Das Fahrzeug war mit einem Fahrradschloss gesichert im Hof abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können – Tel. 09391-9841-0