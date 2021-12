Ohne Versicherung und Zulassung mit Elektrofahrrad in Lohr unterwegs

Montagnacht fiel der Polizeistreife in Sackenbach ein Fahrradfahrer auf, welcher mit seinem Elektrofahrrad unterwegs war. Es konnte festgestellt werden, dass es sich um eine sog. „Stealth Bike" handelt, welches erheblich schneller fährt als die üblichen Elektrofahrräder. Dieses hätte zur Benutzung im öffentlichen Straßenverkehr eine amtliche Zulassung und eine Versicherung benötigt. Da der 28jährige Fahrer beides nicht hatte, wurde die Weiterfahrt unterbunden und Anzeige erstattet.

Geparkter Pkw angefahren und beschädigt

Lohr. In der Zeit von Samstagmorgen 6.30 Uhr bis Sonntagnachmittag 15.30 Uhr, wurde ein geparkter Opel auf dem Parkplatz hinter Haus 12 des Bezirkskrankenhauses von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und hierbei die rechte vordere Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Vorfall zu melden. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410 oder per Email.

Terrassenfenster beschädigt

Halsbach. In der Zeit vom 14.12.21 bis 17.12.21 wurde ein Terrassenfenster in der Speierlingstraße in Halsbach beschädigt. Offensichtlich wurde mit einer Zwille/Steinschleuder oder einem Blasrohr gegen das Fenster geschossen. Eine kleine Stahlkugel im Durchmesser von ca. 8mm konnte unterhalb des Fensters aufgefunden werden. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,00 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email.

Zeitschaltuhren entwendet

Lohr-Sendelbach. In der Zeit von Freitagmorgen 8 Uhr bis Samstagmorgen 8 Uhr, wurden zwei Zeitschaltuhren an der Grundschule in Sendelbach entwendet. Die beiden Zeitschaltuhren befanden sich an der Weihnachtsbeleuchtung und hatten einen Gesamtwert von ca. 10 Euro. Zusätzlich wurde noch eine Holzdekoration im Wert von ca. 20 Euro beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410 oder per Email.

Polizei Lohr