Ohne Versicherung in Karlstein unterwegs

Dabei wurde festgestellt, dass für das Gefährt keine Versicherung bestand. Auf den 65-jährigen Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Vom Rad gestürzt

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall im Mühlweg erlitt ein Radfahrer am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen. Der 58-jährige Mann war um 10.15 Uhr im Mühlweg aufgrund einer Bodenunebenheit gestürzt. Dabei zog er sich Schürfwunden an den Händen und der Hüfte zu.

Fahrrad gestohlen

Kahl. Am Mittwoch zwischen 17.15 und 18.30 Uhr entwendete ein Unbekannter in Kahl ein Mountainbike. Das Fahrrad war am Christnersee abgestellt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

vd/Polizei Alzenau