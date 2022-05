Ohne Helm und Fahrerlaubnis auf der B 469 unterwegs

Sie stoppten den Fahrer bei der nächsten Gelegenheit und stellten hierbei auch fest, dass er ohne die notwendige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem ergaben sich zunächst Ungereimtheitenzu den Besitzverhältnissen des Rollers. Daher wurde eine Streife der Polizei Obernburg für die Sachbearbeitung hinzugezogen. Der Roller wurde zunächst zur weiteren Abklärung sichergestellt. Den 23-jährigen erwartetnun zumindest eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Vom Fahrrad gefallen

Eschau. Einen Fahrradsturz beobachtete eine Streife der Obernburger Polizei am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr. Der Mann war gerade mit seinem Fahrrad losgefahren, als er nach wenigen Metern wieder herabfiel. Als die Ordnungshüter dem Radfahrer zu Hilfe kamen, erkannten sie den Grund für den Unfall. Der Gestürztewar alkoholisiert und konnte sich deshalb nicht mehr sicher auf seinem Fahrrad halten.

Verletzt wurde er bei dem Sturz nicht. Jedoch musste er im Nachgang eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, da er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatte.

Mehrere Autos zerkratzt

Niedernberg. Auf dem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung in der Pfarrer-Seubert-Straße wurden am Nachmittag insgesamt sieben Pkw zerkratzt. Einem Bewohner der Einrichtung waren zunächst gegen 15:15 Uhr zwei Kinder aufgefallen, die sich an einem Pkw zu schaffen machten. Als erdiese ansprach rannten siedavon. Eine Überprüfung im Nachgang durch die Fahrzeugeigentümerin ergab, dass der Pkw, an welchem sich die Kinder aufgehalten hatten, zerkratzt wurde. Zudem konnten noch an weiteren Pkw frische Schäden festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 6.500 Euro.

Die Polizei Obernburg bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Wer hat in der fraglichen Zeit in diesem Bereich zwei ca. 8-jährigeJungen gesehen, die sich auffällig verhielten?