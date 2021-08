Einer Streife war im Bereich der Presentstraße in Wörth ein Opelfahrer aufgefallen, der nicht angegurtet war. Als die Beamten das Auto anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und lenkte seinen Opel auf den nahegelegenen Lidl-Parkplatz. Hier konnten die Beamten beobachten, wie der Fahrer mit seiner Beifahrerin einen Fahrerwechsel durchführte. Bei der anschließenden Kontrolle stritt der 23-jährige Fahrer, der massive drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, ab, zuvor gefahren zu sein. Weiterhin wurde er gegenüber den Beamten immer aggressiver, schlug mit den Fäusten gegen eine Hauswand und musste schließlich mit unmittelbarem Zwang gefesselt werden.

Die Überprüfung des Klingenbergers ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde nach Durchführung einer Blutentnahme aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Sein im Fahrzeug befindliche Begleiterin erwartet ebenfalls eine Anzeige, da sie dem jungen Mann erlaubte, trotz fehlender Fahrerlaubnis ihr Fahrzeug zu führen.

Alkoholisiert bei Kontrolle

Obernburg. Einen alkoholisierten Fahrzeugführer haben beamte der PI Obernburg am Mittwoch Nachmittag gegen 17.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten den VW-Fahrer zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch fest, der Test am Alcomaten zeigte 0,9 Promille.

Der alkoholisierte Fahrer musste hierauf sein Fahrzeug stehen lassen. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße.

Unfall an Kreuzung

Elsenfeld. Am Mittwoch Vormittag gegen 11.10 Uhr, hat es an der Kreuzung Erlenbacher Straße- Bahnhofstraße/Rosenstraße gekracht. Zur Unfallzeit wollte ein Elsenfelder, von der Bahnhofstraße kommend, nach links in die Erlenbacher Straße einbiegen. Hierbei missachtete der BMW-Fahrer den Vorrang eines Elsenfelders, der von der Rosenstraße kommend geradeaus über die Kreuzung in die Bahnhofstraße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Pkw, hierbei entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

grr/Pressemitteilung der Polizeiinspektion Obernburg