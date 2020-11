Jugendliche treiben Unwesen in Elsenfelder Vereinsheim

Die Vereinsmitglieder stellten immer wieder fest, dass in den späten Abend- und Nachtstunden Jugendliche im Bereich des Vereinsheimes ihr Unwesen treiben, dort abhängen, Sachbeschädigungen begehen und Unrat hinterlassen. Am Dienstag Abend konnten Beamte der PI Obernburg auf dem Gelände zwei junge Männer antreffen, die sich unbefugt Zutritt zu dem Vereinsgelände verschafft hatten. Sie waren in Begleitung von zwei jungen Damen, die sich bei Sichtung der Streife vermutlich durch die Elsava aus dem Staub machten. Die Beamten stellten die Personalien der Eindringlinge fest. Es wird geprüft, ob die jungen Männer für die zurückliegenden Schäden in Frage kommen. Sie erwartet auf alle Fälle eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Ohne Gurt aber mit Joint unterwegs

Kleinwallstadt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofsstraße ist am Mittwoch früh gegen 9.00 Uhr ein Drogenkonsument aus dem Verkehr gezogen worden. Eine Streife hatte den Kleinwallstädter angehalten, nachdem aufgefallen war, dass dieser nicht angegurtet war. Als die Beamten den Verkehrsverstoß ahnden wollten, schlug ihnen bei Ansprache des Opelfahrers eine Marihuanawolke entgegen. Im Aschenbecher des Auto konnten die Beamten einen angerauchten Joint feststellen.

Sie unterbanden die Weiterfahrt des jungen Mannes und ordneten eine Blutentrnahme auf der PI Obernburg an. Den Drogenkonsumenten erwartet nun eine Anzeige wegen eine Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss.

Spiegel angefahren

Obernburg. Eine Unfallflucht vom Dienstag ist bei der PI Obernburg angezeigt worden. Ein noch Unbekannter hatte zwischen 8 und 16 Uhr beim Vorbeifahren an einem geparkten weißen Mitsubishi Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro verursacht. Die Besitzerin des Auto hatte nach dem Besuch der Berufschule bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug feststellen müssen, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

xere/Polizei Obernburg