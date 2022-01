Ohne gültige Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Durch den Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 14.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten fest, dass die Unfallverursacherin nur im Besitz eines ausländischen Führerscheines war, der sie nicht berechtigt, in Deutschland ein Kraftfahrzeug zu führen. Die Frau muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Auffahrunfall im Tunnel führt zu Stau

Miltenberg. Ein Auffahrunfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr im Tunnel von Großheubach in Richtung Bürgstadt. Aus Unachtsamkeit übersah ein 19-jähriger Ford-Fahrer den vorausfahrenden Skoda einer 73-Jährigen und fuhr auf diesen auf, wodurch ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro entstand. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste abgeschleppt werden, weshalb es im Tunnel zu Stau in beiden Fahrtrichtungen kam.

Polizei Miltenberg/mm