Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet in Obernburg

Bei dem Versuch das Fahrzeug anzuhalten, ergriff der Fahrer die Flucht. Schließlich konnte er durch die Streifenbesatzung auf einem Radweg zur Anhaltung bewegt werden. Im Verlauf der Verfolgung touchierte der Fahrer des Kleinkraftrades mehrmals das Polizeifahrzeug. Der Grund für sein Fluchtverhalten war schnell gefunden, da er für das Fahrzeug keine gültige Fahrerlaubnis besaß und kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der Fahrer hatte das Kleinkraftrad erst an diesem Tag bei der Polizei abgeholt, nachdem gegen ihn bereits Monate zuvor wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wurde.

Fahrradfahrer leicht verletzt: Obernburg

Am Donnerstag, um 15 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer die Straße „Pflaumheimer Weg" bergab in Richtung Ortsmitte. Dabei stürzte er alleinbeteiligt auf der nassen Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Erlenbach verbracht.

Fahrer unter Drogeneinfluss: Elsenfeld

Am Donnerstag, um 19 Uhr, wurde ein Mercedes in der Erlenbacher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer wurde einer Blutentnahme unterzogen. Ihn erwarten ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.



Auto beschädigt - Verursacher unbekannt: Kleinwallstadt

Im Zeitraum vom 22.05.21 bis 26.05.21 wurde im Ostring ein parkender Mercedes, von einem anderen Verkehrsteilnehmer, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher hat sich jedoch nicht um eine Schadensregulierung gekümmert und sich somit unerlaubt vom Unfallort entfernt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro.

