Ohne Führerschein unterwegs - Zwangspause in Hösbach

Bei der Kontrolle eines mit vier Personen im Alter zwischen 21 und 27 Jahren besetzten estnischen Audis fiel am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Einer der Mitfahrer hatte außerdem illegalerweise berauschende Pilze dabei. Nun mussten beide jeweils eine Sicherheitsleistung hinterlegen und sich einen Fahrer mit Fahrerlaubnis suchen.

LKW verliert Reifen

Aschaffenburg. Am Dienstag gegen 14:30 Uhr löste sich bei einem Laster der Reifen von der Felge und die Einzelteile verteilten sich auf der Autobahn. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht ausweichen und wurde an der Front beschädigt. Am Laster wurde vor Ort vom Fahrer ein Ersatzrad angebracht.